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Головна туристична принада Кам’янця відкриється в перший день літа

"З 1 червня, після пом’якшення карантину, відновлять роботу всі об’єкти музею-заповідника: галерея мистецтв, ратуша, Музей старожитностей, виставкова зала, Старий замок, ТІЦ"
Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в умовах адаптивного карантину дозволить доступ відвідувачів до всіх своїх локацій у понеділок, 1 червня.
Головна туристична принада Кам’янця відкриється в перший день літа Фото: puerrtto.livejournal.com

Про це повідомляє пресслужба закладу, передає Укрінформ.

"З 1 червня, після пом’якшення карантину, відновлять роботу всі об’єкти музею-заповідника: галерея мистецтв, ратуша, Музей старожитностей, виставкова зала, Старий замок, ТІЦ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід на об’єкти здійснюватиметься з чітким дотримання карантинних обмежень: наявність засобів індивідуального захисту й термоскринінг на вході.

Музейники також проводитимуть екскурсії, але для груп до 8 осіб.

Об’єкти Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника працюватимуть з 9:00 до 16:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 17:00. Старий замок прийматиме відвідувачів з 9:00  до 18:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 19:00.

Нагадаємо, що у Віжомлі, що на Львівщині, працюють над створенням Центру збереження яворівської забавки та розпису.

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27 05 2020 15:00
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