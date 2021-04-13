Головним редактором Reuters вперше за 170 років стане жінка

Для мене честь очолити редакцію світового класу, повну талановитих, відданих журналістів, що надихають

Наступним головним редактором інформаційного агентства Reuters стане 47-річна італійка Александра Галлоні. Це перша жінка на цій посаді за 170 років історії видання.

"Для мене честь очолити редакцію світового класу, повну талановитих, відданих журналістів, що надихають", - сказала Александра Галлоні, повідомляє "Укрінформ".

З 19 квітня вона замінить Стівена Адлера, який цього місяця виходить на пенсію після 10 років на посаді.

Зазначається, що на початку її кар’єри Галлоні вже працювала в італійській службі новин Reuters.

Пропрацювавши ще 13 років у The Wall Street Journal зі спеціалізацією на економіці та бізнесі у якості репортера та редактора у Лондоні, Парижі та Римі, журналістка повернулася до Reuters у 2013 році.