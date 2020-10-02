Гончарук повідомив про звільнення "одіозних лісівників" у Харківській і Закарпатській областях

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мурги й директора держпідприємства "Гутянське лісове господарство" в Харківській області Віктора Сиси.

"Очищаємо лісову галузь від корупції - звільнено одіозних лісівників у Харківській області та Закарпатті", - написав він у фейсбуці,передає LB.ua.

Згідно з повідомленням, за дорученням глави уряду в Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності, "а найголовніше - розпочався процес вичищення галузі від корупціонерів".

"Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу - численні скарги на нього підтвердилися, тому його звільнили в першу чергу серед обласних керівників. Так само разючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" в Харківській області, яке очолював Віктор Сиса, котрий також уже звільнений"- розповів прем'єр.

За даними Гончарука, обсяги незаконного рубання в ДП "Гутянське лісове господарство" оцінено на 32 млн збитків. Борги підприємства становлять 30 млн гривень. При цьому підприємство подавало фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан і здійснювало закупівлю транспортних засобів без погодження з Держлісагентством.

Гончарук наголосив, що вся ця інформація була передана до правоохоронних органів.

Він також повідомив, що на початку лютого запущено торгівлю всією необробленою деревиною на електронних аукціонах. Прем'єр нагадав, що восени був запущений онлайн-реєстр заготівлі деревини і електронна карта вирубів.

Нагадаємо, що за словами прем'єра, середній термін розгляду заявок не має перевищувати 10 днів, однак, зважаючи на значну кількість запитів, спочатку він може зайняти трохи більше часу.