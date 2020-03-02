Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уже подано 17 тис. заявок на отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

"Дуже багато заявок, 17 тис. Ми попросили банки, щоб кожна людина отримала зворотний зв'язок протягом 10 днів"
За словами прем'єра, середній термін розгляду заявок не має перевищувати 10 днів, однак, зважаючи на значну кількість запитів, спочатку він може зайняти трохи більше часу.
Уже подано 17 тис. заявок на отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Фото: yak-prosto.com

Підприємці подали 17 тис. заявок на отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дуже багато заявок, 17 тис. Ми попросили банки, щоб кожна людина отримала зворотний зв'язок протягом 10 днів", - сказав він на прес-брифінгу в понеділок.

За словами прем'єра, середній термін розгляду заявок не має перевищувати 10 днів, однак, зважаючи на значну кількість запитів, спочатку він може зайняти трохи більше часу.

Протягом п'яти років сума виданих кредитів може досягти 30 млрд грн, додав Гончарук.

Нагадаємо, що Милованов розповів, який ефект дасть програма "Доступні кредити 5-7-9%".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2020 15:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.