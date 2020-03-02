БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа словами прем'єра, середній термін розгляду заявок не має перевищувати 10 днів, однак, зважаючи на значну кількість запитів, спочатку він може зайняти трохи більше часу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уже подано 17 тис. заявок на отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"
"Дуже багато заявок, 17 тис. Ми попросили банки, щоб кожна людина отримала зворотний зв'язок протягом 10 днів"
Фото: yak-prosto.com
Підприємці подали 17 тис. заявок на отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Дуже багато заявок, 17 тис. Ми попросили банки, щоб кожна людина отримала зворотний зв'язок протягом 10 днів", - сказав він на прес-брифінгу в понеділок.
За словами прем'єра, середній термін розгляду заявок не має перевищувати 10 днів, однак, зважаючи на значну кількість запитів, спочатку він може зайняти трохи більше часу.
Протягом п'яти років сума виданих кредитів може досягти 30 млрд грн, додав Гончарук.
Нагадаємо, що Милованов розповів, який ефект дасть програма "Доступні кредити 5-7-9%".
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