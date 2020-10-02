Гончарук розраховує на 4% зростання ВВП у 2020 році
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді",передає LB.ua.
"Якщо говорити про цифри, то в нас буде уповільнення в 4-му кварталі, але об'єктивно в 2020 році ми можемо вийти на 4% за нашими оцінками", - зазначив прем'єр-міністр.
Згідно з макропрогнозом на 2020-2022 роки, який уряд Гончарука затвердив минулої осені, зростання ВВП у 2020 році становитиме 3,7% за консервативним прогнозом і 4,8% за оптимістичним. За словами прем'єра, макропрогноз на 2020 рік буде скориговано в березні.
Гончарук визнав, що це нижче за анонсовану траєкторію зростання ВВП на 40% за п'ять років, але, на його думку, це все ще є реалістичним прогнозом.
"Багато хто намагається представити мету 40% як обіцянку. Я вважаю, що це доволі небезпечна інтерпретація. Це оцінка нашого уряду, оцінка потенціалу нашої країни в наступні 5 років. Я щиро вважаю, що ця оцінка була правильною і залишається правильною. Я вважаю, що наша країна може рости і вирости на 40% за 5 років, може рости на 7 і більше відсотків на рік, якщо вона буде робити правильні кроки", - сказав прем'єр.
Одним із таких кроків, на його думку, є запуск ринку землі з осені 2020 року.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків