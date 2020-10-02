Гончарук розраховує на 4% зростання ВВП у 2020 році

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в 2020 році зростання української економіки може перевищити 4%.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді",передає LB.ua.

"Якщо говорити про цифри, то в нас буде уповільнення в 4-му кварталі, але об'єктивно в 2020 році ми можемо вийти на 4% за нашими оцінками", - зазначив прем'єр-міністр.

Згідно з макропрогнозом на 2020-2022 роки, який уряд Гончарука затвердив минулої осені, зростання ВВП у 2020 році становитиме 3,7% за консервативним прогнозом і 4,8% за оптимістичним. За словами прем'єра, макропрогноз на 2020 рік буде скориговано в березні.

Гончарук визнав, що це нижче за анонсовану траєкторію зростання ВВП на 40% за п'ять років, але, на його думку, це все ще є реалістичним прогнозом.

"Багато хто намагається представити мету 40% як обіцянку. Я вважаю, що це доволі небезпечна інтерпретація. Це оцінка нашого уряду, оцінка потенціалу нашої країни в наступні 5 років. Я щиро вважаю, що ця оцінка була правильною і залишається правильною. Я вважаю, що наша країна може рости і вирости на 40% за 5 років, може рости на 7 і більше відсотків на рік, якщо вона буде робити правильні кроки", - сказав прем'єр.

Одним із таких кроків, на його думку, є запуск ринку землі з осені 2020 року.

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