Гра на барабанах змінює мозок людини — дослідження
Про це йдеться в науковій роботі німецьких вчених з університетської клініки в Бохумі, яку опублікували в журналі Brain and Behavior, передає "Громадське".
Результати досліджень показали, що навички гри на барабанах зумовлюють потовщення волокон між півкулями мозку і розвиток моторної кори, яка відповідає за координацію рухів.
Вчені аналізували мозок 20 професійних барабанщиків за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). В середньому вони грають 17 років і не менше 10 годин на тиждень. Контрольна група складалась з 24 людей, які не володіють музичними інструментами.
Так, вчені з’ясували, що через потовщені волокна між півкулями мозку барабанщиків, обмін інформацією відбувається швидше. Завдяки цьому вони можуть ефективніше виконувати кілька дій одночасно.
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