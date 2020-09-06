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Град, гроза та шквали: в Україні різко погіршилась погода

Сьогодні і завтра весь день на заході будуть грози та дощі
Погода в Україні 9 червня різко погіршиться у західних областях. Тут оголошено дощі, град та грози.
Град, гроза та шквали: в Україні різко погіршилась погода Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє прес-служба з Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Сьогодні і завтра весь день на заході будуть грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі.

Додамо, останні декілька днів в Україні суттєво піднялась температура повітря і відійшли дощі. Хоча майже всю весну в областях були грози, нічні заморозки та дощі. За даними синоптиків УкрГідрометцентру, сьогодні у всіх областях, крім західних, сонячно та спека.

Нагадаємо, що 30 травня, в Києві випала рекордна кількість опадів, востаннє таке значення фіксували у 1891 році.

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09 06 2020 13:20
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