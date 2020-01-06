CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ суботу, 30 травня, в Києві випала рекордна кількість опадів, востаннє таке значення фіксували у 1891 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
01 06 2020 13:20
У Києві на вихідні випало найбільше за останні 129 років опадів
Через дощі та вітер повітря у Києві стало дещо кращим
Дощі у Києві та на Київщині / Фото: Олена Худякова та Інна Бородаєва, Укрінформ
Про це поінформувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook, передає Укрінформ.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в Києві у суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.Дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року", - йдеться у повідомленні.
Дощі у Києві та на Київщині / Фото: Олена Худякова та Інна Бородаєва, Укрінформ
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