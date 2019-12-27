GR-директор фестивалю Atlas Weekend проходить у Раду замість Венедиктової

Директор зі зв'язків з держорганами і корпоративної соціальної відповідальності музикального фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко проходить до Верховної Ради від партії "Слуга народу" замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язків директора Держбюро розслідувань депутатки Ірини Венедиктової.

Про це свідчить виборчий список партії і повідомлення у фейсбуці заступника голови "Слуги народу" Євгенії Кравчук. "Тим часом Олександрові Санченку приготуватися - робота в Раді вже чекає!" - написала вона, передає LB.ua.

Санченко вказаний 137-м номером у списку партії.

31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів і в сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту. Працює директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

До цього він заснував усеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "СтудМіс України", був співініціатором проєкту Kyiv Free Wi-Fi і координатором у Red Bull Ukraine.

Нагадаємо, що додано норму про те, що загальнодержавні вибори, і президентські, і парламентські, можуть відбуватися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.