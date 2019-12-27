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GR-директор фестивалю Atlas Weekend проходить у Раду замість Венедиктової

Олександр Санченко вказаний 137-м номером у списку партії
Директор зі зв'язків з держорганами і корпоративної соціальної відповідальності музикального фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко проходить до Верховної Ради від партії "Слуга народу" замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язків директора Держбюро розслідувань депутатки Ірини Венедиктової.
GR-директор фестивалю Atlas Weekend проходить у Раду замість Венедиктової Фото: forum.creativity

Про це свідчить виборчий список партії і повідомлення у фейсбуці заступника голови "Слуги народу" Євгенії Кравчук. "Тим часом Олександрові Санченку приготуватися - робота в Раді вже чекає!" - написала вона, передає LB.ua.

Санченко вказаний 137-м номером у списку партії.

31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів і в сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту. Працює директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

До цього він заснував усеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "СтудМіс України", був співініціатором проєкту Kyiv Free Wi-Fi і координатором у Red Bull Ukraine.

Нагадаємо, що додано норму про те, що загальнодержавні вибори, і президентські, і парламентські, можуть відбуватися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

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27 12 2019 15:20
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