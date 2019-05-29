НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести розслідування причин аварії на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" у Львівській області та опрацювати питання надання допомоги сім'ям загиблих шахтарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман доручив розслідувати причини аварії на шахті "Лісова" у Львівській області
Термін подання результатів розслідування - 10 днів
Фото: slovoidilo.ua
Відповідне доручення Гройсман підписав 29 травня. Він також висловив співчуття у зв'язку з трагедією, повідомляє прес-служба уряду.
У повідомленні також йдеться, що термін подання результатів розслідування - 10 днів.
Раніше, Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
Нагадаємо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів, двоє загиблих.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2019 22:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент