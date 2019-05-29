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Гройсман доручив розслідувати причини аварії на шахті "Лісова" у Львівській області

Термін подання результатів розслідування - 10 днів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести розслідування причин аварії на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" у Львівській області та опрацювати питання надання допомоги сім'ям загиблих шахтарів.
Гройсман доручив розслідувати причини аварії на шахті "Лісова" у Львівській області Фото: slovoidilo.ua

Відповідне доручення Гройсман підписав 29 травня. Він також висловив співчуття у зв'язку з трагедією, повідомляє прес-служба уряду.

У повідомленні також йдеться, що термін подання результатів розслідування - 10 днів.

Раніше, Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

Нагадаємо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів, двоє загиблих. 

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29 05 2019 22:44
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