Гройсман скликає уряд

Початок засідання запланований на 11 годину.

"12 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду", - йдеться у повідомленні, інформує "Укрінформ" з посилання на "Урядовий портал".

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.

22 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.

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