Грузія оголосила про відкриття для українців: умови в'їзду
Про це оголосив у середу, 24 лютого, прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
Гарібашвілі повідомив, що з 1 березня громадяни Вірменії, Азербайджану, України, Казахстану, Росії та Білорусі зможуть відвідувати Грузію, якщо вони нададуть негативний результат ПЛР-тесту, проведеного протягом останніх 72 годин.
На третій день перебування в Грузії громадянам цих країн доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок.
Як пояснив Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом.
Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.
Раніше Грузія спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.
З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу.
Нагадаємо, що Грузія з 1 лютого відновила регулярне міжнародне авіасполучення
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