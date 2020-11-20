Грузія стимулюватиме іноземних інвесторів грантами

Уряд розраховує залучити інвестиції в такі галузі, як переробна промисловість, електроніка, виробництво транспортних засобів та їх запчастин, машинобудування, логістика та складське господарство, ремонт і техобслуговування літаків, тощо.

Уряд Грузії ухвалив рішення запустити новий механізм підтримки інвестиційних проектів, що передбачає матеріальне стимулювання компаній з іноземним капіталом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо іноземна компанія інвестує в Грузії не менше 10 млн ларі і працевлаштує не менше 150 людей, то уряд виділить їй грант розміром 1 млн ларі (понад $ 300 тис.)", - повідомила міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава на брифінгу в четвер після засідання уряду.

При цьому вона зазначила, що дана програма стосується компаній іноземним капіталом, які мають намір відкрити в Грузії нові виробництва або перенести сюди свої підприємства з інших країн.

За словами міністра, основною метою програми, насамперед, є працевлаштування, навчання та перепідготовка місцевих кадрів, оскільки нестача кваліфікованих кадрів є однією з проблем, яку називають іноземні інвестори.

Уряд розраховує залучити інвестиції в такі галузі, як переробна промисловість, електроніка, виробництво транспортних засобів та їх запчастин, машинобудування, логістика та складське господарство, ремонт і техобслуговування літаків, тощо.

"Це ті галузі, де ми будемо створювати нові робочі місця за рахунок залучення іноземних інвесторів. Звичайно, це (грант у 1 млн ларі) додатковий компонент, який буде працювати позитивно в контексті привабливого інвестиційного середовища, що містить безліч інших складових, таких, як низькі податки, (...) прозорі процедури (...)", - сказала Турнава.

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