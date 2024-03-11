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ПОЛІТИКА

Грузія вимагає від української влади видати урядовців часів Міхеїла Саакашвілі

11 березня 2024, 15:48
Грузія вимагає від української влади видати урядовців часів Міхеїла Саакашвілі
Фото: politica-ua.com
Зураб Адеїшвілі був грузинським міністром юстиції з 2008 до 2012 року, тобто за президентства Міхеіла Саакашвілі.

Грузія просить Україну передати їй Зураба Адеішвілі, який з вересня 2022 року працює начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора. Грузія стурбована, що він був у складі офіційної делегації України до Європейського Союзу та Німеччини.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Зураб Адеїшвілі був грузинським міністром юстиції з 2008 до 2012 року, тобто за президентства Міхеіла Саакашвілі.

"Перш за все, для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації", – йдеться в повідомленні, де зазначають, що вважають за необхідне висловити позицію після включення Зураба Адеїшвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.

У Грузії Зураба Адеїшвілі звинувачують у незаконній конфіскації винного заводу, захопленні телекомпанії "Іберія", викраденні Коби Давіташвілі й жорстокому насильстві над ним, тортурах вʼязнів і банкрутстві банку "Карту" та інших злочинах.

Також грузинська влада просить передати колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, якого звинувачують, зокрема, в допомозі Міхеілу Саакашвілі незаконно перетнути кордон. Гіоргі Лорткіпанідзе обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі.

Експрезидент Грузії покинув країну у 2013 році. Проти нього на батьківщині порушили 4 кримінальні провадження, за двома з них є вироки.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років вʼязниці за перевищення службових повноважень. Суд встановив, що у 2005 році Саакашвілі на посаді президента наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

У січні 2018 року Тбіліський міський суд також визнав Саакашвілі винним у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Суд встановив, що президент у 2009 році незаконно помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство співробітника банку.

ГрузіяСаакашвілі

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