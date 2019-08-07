Грузинський телеканал відсторонив ведучого, який обматюкав Путіна
Журналіста відсторонили від роботи терміном на два місяці, повідомляє прес-служба телеканалу.
"Орган саморегулювання "Рустави 2" розглянув за власною ініціативою авторський текст журналіста Георгія Габунії, підготовлений 7 липня у програмі "Постскриптум", який був сказаний на початку програми. За рішенням саморегулюючого органу, повністю припинені повноваження журналіста Георгія Габунії терміном на два місяці", - йдеться в повідомленні.
Раніше висловлювання Габунії засудили президент Грузії Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе і мер Тбілісі Каха Каладзе.
Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 8 липня, Rustavi-2 на кілька годин переривав мовлення, а згодом грузинський журналіст облаяв Путіна в прямому ефірі.
Увечері біля будівлі телеканалу пройшла акція з вимогою відставки телеведучого і гендиректора телеканалу Нікі Гварамія.
Представники телеканалу назвали висловлювання Габунії "таким, що не відповідає високим стандартам, встановленим нашим каналом", і пообіцяли, що "регуляторний орган телекомпанії обговорить це питання".
20 червня у Грузії почалися масові акції протесту через дії депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова на відкритті сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я, який відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників сесії російською мовою.
Опозиціонери заявили, що влада Грузії скоїла акт зради, оскільки впустила в країну і надала почесне місце в парламенті людині, яка робила заяви на підтримку незалежності Абхазії та Цхінвальського регіону (Південної Осетії) і брала участь у війні проти грузинів в Абхазії в 1993 році.
В серпні 2008 року Росія окупувала п'яту частину території Грузії і створила там маріонеткові державні утворення Абхазія і Південна Осетія. У Тбілісі вважають Цхінвалі і Сухумі тимчасово окупованими територіями і сподіваються повернути контроль над сепаратистськими регіонами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ