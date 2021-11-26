Гривня стрімко знецінилася до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,03 гривні.

Фото: з відкритих джерел

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