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Гривня стрімко знецінилася до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,03 гривні.
Гривня стрімко знецінилася до долара та євро Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у даних регулятора.
 
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,34 грн (на 25 листопада – 30,17 гривні).
 
Нагадуємо, що 25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
 
 
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26 11 2021 10:34
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