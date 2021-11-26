БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,03 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня стрімко знецінилася до долара та євро
Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,34 грн (на 25 листопада – 30,17 гривні).
Нагадуємо, що 25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
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26 11 2021 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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