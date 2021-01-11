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Курс гривні до долара трохи зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.
Курс гривні до долара трохи зміцнився Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у даних регулятора.
 
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,60 грн (на 29 жовтня – 30,50 гривні).
 
Нагадуємо, що 29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.
 
 
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01 11 2021 10:54
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