Курс гривні до долара трохи зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.

Фото: з відкритих джерел

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