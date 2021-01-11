БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс гривні до долара трохи зміцнився
Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,60 грн (на 29 жовтня – 30,50 гривні).
Нагадуємо, що 29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.
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01 11 2021 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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