Гуайдо оголосив у Венесуелі загальний страйк
"Починаючи з завтрашнього дня (2 травня - ред.) всі працівники та держслужбовці повинні залишити свої робочі місця, вимагаючи припинення узурпації", - написав Гуайдо у Twiiter.
"В умовах загального страйку ми вимагаємо участі всіх. Давайте продовжимо діалог з нашими Збройними силами, щоб вони приєднались до операції "Свобода", - додав він.
Опозиціонер також висловив упевненість у "швидкому закінченні узурпації влади" з боку президента Мадуро.
"Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим уже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху", - підкреслив Гуайдо.
Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".
Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.
Водночас, Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.
У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.
Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.
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