Гуайдо оголосив у Венесуелі загальний страйк

Відповідну заяву Гуайдо зробив, виступаючи на мітингу в Каракасі

Лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

"Починаючи з завтрашнього дня (2 травня - ред.) всі працівники та держслужбовці повинні залишити свої робочі місця, вимагаючи припинення узурпації", - написав Гуайдо у Twiiter.

"В умовах загального страйку ми вимагаємо участі всіх. Давайте продовжимо діалог з нашими Збройними силами, щоб вони приєднались до операції "Свобода", - додав він.

Опозиціонер також висловив упевненість у "швидкому закінченні узурпації влади" з боку президента Мадуро.

"Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим уже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху", - підкреслив Гуайдо.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".