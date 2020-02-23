CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гурт Go-A виграв у фіналі Нацвідбору Євробачення 2020
Go_A — український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв
Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук
Так, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору, у який вийшли 6 переможців з обох півфіналів,передає "Громадське".
Гурт Go-A отримав максимальні 6 балів як від журі, так і від глядачів. Виступав він з піснею «Соловей».
Відповідно до жеребкування, учасники виступали у ньому в такому порядку:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Нагадаємо, що перші три місця, які дали змогу виконавцям вийти у фінал, посіли Tvorchi з композицією Bonfire (16 балів), Khayat із піснею Call For Love (14 балів) і David Axelrod із піснею Horizon (11 балів).
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