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Гурт Go-A виграв у фіналі Нацвідбору Євробачення 2020

Go_A — український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв
Український гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020.
Гурт Go-A виграв у фіналі Нацвідбору Євробачення 2020 Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

Так, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору, у який вийшли 6 переможців з обох півфіналів,передає "Громадське".

Гурт Go-A отримав максимальні 6 балів як від журі, так і від глядачів. Виступав він з піснею «Соловей».

Відповідно до жеребкування, учасники виступали у ньому в такому порядку:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Нагадаємо, що перші три місця, які дали змогу виконавцям вийти у фінал, посіли Tvorchi з композицією Bonfire (16 балів), Khayat із піснею Call For Love (14 балів) і David Axelrod із піснею Horizon (11 балів).

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23 02 2020 12:00
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