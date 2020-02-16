Євробачення: Визначилися всі фіналісти українського нацвідбору
15 лютого в Палаці культури КПІ в Києві відбувся другий півфінал українського національного відбору на міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2020", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Перші три місця, які дали змогу виконавцям вийти у фінал, посіли Tvorchi з композицією Bonfire (16 балів), Khayat із піснею Call For Love (14 балів) і David Axelrod із піснею Horizon (11 балів).
Найвищі бали судді дали Tvorchi (вісім балів) і Khayat (сім балів).
За оцінками телеглядачів, найкращими були Tvorchi (вісім балів) і Khayat (сім балів).
Представника України виберуть у фіналі 22 лютого.
Із першого півфіналу у фінал нацвідбору пройшли Кruть (із композицією "99"), Go-A ("Соловей") та Jerry Heil (Vegan).
Конкурс "Євробачення 2020" відбудеться у Роттердамі (Нідерланди). Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня. Конкурс вестимуть актриса Шанталь Янзен, ведуча, співачка, яка двічі брала участь у "Євробаченні" Едсілія Ромблі і співак Ян Сміт.
Учасник від України у Роттердамі виступить у першому півфіналі. У нього буде 16 конкурентів.
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