Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гуцули везуть до Львова свої коляду і плєс

"У неділю, 26 січня 2020 року у м. Львові на площі Ринок відбудеться День гуцульської культури. Це багатогранна автентична культурно-мистецька програма "
У Львові на площі Ринок у неділю, 26 січня, проведуть День гуцульської культури.
Гуцули везуть до Львова свої коляду і плєс ukrinform.ua

Про це повідомляє пресслужба Верховинської районної ради на сторінці в Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"У неділю, 26 січня 2020 року у м. Львові на площі Ринок відбудеться День гуцульської культури. Це багатогранна автентична культурно-мистецька програма. Творчі народні колективи демонструватимуть на сцені Гуцульську коляду, колядницький плєс, унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульську співанку, пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств", – йдеться в повідомленні.

Крім того, верховинці пропонуватимуть тури вихідного дня для активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами. Зокрема, рекламні проспекти турів вихідного дня запропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей "У трембітаря", музей фільму "Тіні забутих предків" та інші.

За інформацією оргкомітету заходу, на його відвідувачів чекатиме видовищна культурно-мистецька програма, феєрія мистецької автентики Верховинщини і неймовірної краси відпочинкові гуцульські дійства.

Нагадаємо, що на території Олеського замку, що на Львівщині, обвалилася частина даху колишнього монастиря капуцинів, під якою розташоване фондосховище Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2020 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.