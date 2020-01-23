Гуцули везуть до Львова свої коляду і плєс
Про це повідомляє пресслужба Верховинської районної ради на сторінці в Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"У неділю, 26 січня 2020 року у м. Львові на площі Ринок відбудеться День гуцульської культури. Це багатогранна автентична культурно-мистецька програма. Творчі народні колективи демонструватимуть на сцені Гуцульську коляду, колядницький плєс, унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульську співанку, пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств", – йдеться в повідомленні.
Крім того, верховинці пропонуватимуть тури вихідного дня для активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами. Зокрема, рекламні проспекти турів вихідного дня запропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей "У трембітаря", музей фільму "Тіні забутих предків" та інші.
За інформацією оргкомітету заходу, на його відвідувачів чекатиме видовищна культурно-мистецька програма, феєрія мистецької автентики Верховинщини і неймовірної краси відпочинкові гуцульські дійства.
Нагадаємо, що на території Олеського замку, що на Львівщині, обвалилася частина даху колишнього монастиря капуцинів, під якою розташоване фондосховище Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького.
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