Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC

Український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Дуду Нгумбу і таким чином захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Поєдинок відбувся у Філадельфії (США). Українець переміг француза технічним нокаутом в 5 раунді, повідомляє LB.ua.

Гвоздик контролював бій в перших раундах, втім Дуду добре захищався і уникав ударів. В одному з епізодів п'ятого раунду Дуду пошкодив ногу, після чого почав кульгати, а рефері вирішив припинити бій.

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик переміг в бою за титул чемпіону світу в напівважкій вазі за версією WBC чемпіона Адоніса Стівенсона.