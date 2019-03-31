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Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC

Українець здобув технічну перемогу в 5 раунді
Український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Дуду Нгумбу і таким чином захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC Фото: wbcboxing.com

Поєдинок відбувся у Філадельфії (США). Українець переміг француза технічним нокаутом в 5 раунді, повідомляє LB.ua.

Гвоздик контролював бій в перших раундах, втім Дуду добре захищався і уникав ударів. В одному з епізодів п'ятого раунду Дуду пошкодив ногу, після чого почав кульгати, а рефері вирішив припинити бій.

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик переміг в бою за титул чемпіону світу в напівважкій вазі за версією WBC чемпіона Адоніса Стівенсона.

 
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31 03 2019 10:33
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