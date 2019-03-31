СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Олександр Гвоздик переміг француза Дуду Нгумбу і таким чином захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC
Українець здобув технічну перемогу в 5 раунді
Фото: wbcboxing.com
Поєдинок відбувся у Філадельфії (США). Українець переміг француза технічним нокаутом в 5 раунді, повідомляє LB.ua.
Гвоздик контролював бій в перших раундах, втім Дуду добре захищався і уникав ударів. В одному з епізодів п'ятого раунду Дуду пошкодив ногу, після чого почав кульгати, а рефері вирішив припинити бій.
Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик переміг в бою за титул чемпіону світу в напівважкій вазі за версією WBC чемпіона Адоніса Стівенсона.
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