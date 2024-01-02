Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хамас заявляє про 22 тисячі жертв у Секторі Гази

02 січня 2024, 19:51
Хамас заявляє про 22 тисячі жертв у Секторі Гази
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Міністерство охорони здоров'я Гази, яке підпорядковується Хамас, стверджує, що від початку бойових дій загинули 22 185 палестинців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними міністерства, протягом останніх 24 годин щонайменше 207 людей загинули і 338 отримали поранення в секторі Гази.

CNN повідомляє, що не може незалежно підтвердити цифри, надані міністерством охорони здоров’я Гази, через обмежений доступ до регіону. В своїх повідомленнях Хамас не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.

Нагадаємло, що 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання Хамас скоїло напад на Ізраїль. Бойовики прорвалися на територію країни і одночасно завдавали масовані ракетні удари.

В кінці року прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців.

 

жертвисектор Газа

Останні матеріали

Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 січня 2024, 08:35
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється