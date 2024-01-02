Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images

Міністерство охорони здоров'я Гази, яке підпорядковується Хамас, стверджує, що від початку бойових дій загинули 22 185 палестинців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними міністерства, протягом останніх 24 годин щонайменше 207 людей загинули і 338 отримали поранення в секторі Гази.

CNN повідомляє, що не може незалежно підтвердити цифри, надані міністерством охорони здоров’я Гази, через обмежений доступ до регіону. В своїх повідомленнях Хамас не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.

Нагадаємло, що 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання Хамас скоїло напад на Ізраїль. Бойовики прорвалися на територію країни і одночасно завдавали масовані ракетні удари.

В кінці року прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців.