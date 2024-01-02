Хамас заявляє про 22 тисячі жертв у Секторі Гази
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними міністерства, протягом останніх 24 годин щонайменше 207 людей загинули і 338 отримали поранення в секторі Гази.
CNN повідомляє, що не може незалежно підтвердити цифри, надані міністерством охорони здоров’я Гази, через обмежений доступ до регіону. В своїх повідомленнях Хамас не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.
Нагадаємло, що 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання Хамас скоїло напад на Ізраїль. Бойовики прорвалися на територію країни і одночасно завдавали масовані ракетні удари.
В кінці року прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців.