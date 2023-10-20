Хамас звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках

Сектор Гази, 27 липня 2014 року. Палестинська жінка визирає із зробленого нашвидкоруч намету у таборі для біженців у місті Газа. За даними медиків у секторі Гази, з 8 липня, коли розпочалася військова операція ізраїльської армії проти руху ХАМАС, загинули 1442 палестинці. Фото: АFР

За даними ЗМІ, терористична група звільнила матір і її доньку, які перебували в полоні в Газі.

Бойовики Хамас нібито звільни зі cвого полону двох заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЗМІ, терористична група звільнила матір і її доньку, які перебували в полоні в Газі. Їх буде передано Міжнародному Червоному Хресту, представники якого доправлять їх до Єгипту, а потім до Ізраїлю.

Варто зауважити, що передача відбудеться найближчим часом, однак точні терміни поки невідомі. Також наразі немає й офіційного підтвердження інформації.

За даними CNN, звільнено було громадян Сполучених Штатів. А звільняють їх з "гуманітарних міркувань", оскільки у матері погане здоров’я. Також джерело повідомляє, що звільнення людей є результатми перемовин між Катаром і Хамас.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вдерлися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти Хамасу під назвою "Залізні мечі". Цахал вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.