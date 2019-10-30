HBO анонсував зйомки нового приквелу до "Гри престолів" про Таргарієнів

Телеканал HBO повідомив про зйомки нового приквелу до серіалу "Гри престолів", в якому йтиметься про історію Будинку Таргарієнів.

Як передає The Hollywood Reporter, інформація про новий приквел з'явилася за кілька годин після того, як стало відомо, що HBO відмовився від зйомок іншого приквелу до "Гри престолів" з Наомі Воттс у головній ролі, зазначає "Громадське".

Події в серіалі відбуватимуться за 300 років до подій у "Гри престолів". Над проєктом працюватимуть автор книги "Пісня льоду та полум’я" Джордж Мартіном та сценарист Раян Кондал. Вони мають розробити сценарій для 10 епізодів.

Режисером пілотної серії стане Мігель Сапочник, який здобув премію "Еммі" за серію "Битва бастардів" у "Грі престолів".

Нагадаємо, що Актор Кіт Герінгтон, відомий за роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", зіграє у новому блокбастері "Вічні" від студії Marvel.