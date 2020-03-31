Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Хортиця запросила в онлайн-мандрівку до Будинку кошового

"Будинок кошового отамана – це резиденція голови держави Землі війська запорозького низового. Будинок – зрубний, а дах вкритий гонтою – дерев’яною черепицею. Має три кімнати: сіни, робочий кабінет отамана – світлиця – й опочивальня"
У Національному заповіднику "Хортиця" провели онлайн-екскурсію Будинком кошового отамана на Запорозькій Січі.
Хортиця запросила в онлайн-мандрівку до Будинку кошового ukrinform.ua/

Відповідне відео виклали на сторінці Хортицького заповідника в Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Будинок кошового отамана – це резиденція голови держави Землі війська запорозького низового. Будинок – зрубний, а дах вкритий гонтою – дерев’яною черепицею. Має три кімнати: сіни, робочий кабінет отамана – світлиця – й опочивальня. Але ще були кухонька та комора, загалом п’ять кімнат. Ми їх скоротили, бо на всю Січ розкинутися не можемо", – розповів екскурсовод, співробітник Національного заповідника "Хортиця" В’ячеслав Зайцев.

Переглянувши майже 20-хвилинну екскурсію, можна познайомитися з побутом кошового отамана Запорозької Січі, зокрема, побачити бодню (діжку для напоїв), грубу, одяг, численні скрині, велике ліжко з незвичною ковдрою. Крім того, в будинку представлені зброя, атрибути влади кошового. Також є змога дізнатися про культуру споживання кави на Січі.

Нагадаємо, що в ірландському національному парку Коннемара фінський митець Карі Кола створив найбільшу світлову інсталяцію на місцевості.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.