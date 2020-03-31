Хортиця запросила в онлайн-мандрівку до Будинку кошового
Відповідне відео виклали на сторінці Хортицького заповідника в Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"Будинок кошового отамана – це резиденція голови держави Землі війська запорозького низового. Будинок – зрубний, а дах вкритий гонтою – дерев’яною черепицею. Має три кімнати: сіни, робочий кабінет отамана – світлиця – й опочивальня. Але ще були кухонька та комора, загалом п’ять кімнат. Ми їх скоротили, бо на всю Січ розкинутися не можемо", – розповів екскурсовод, співробітник Національного заповідника "Хортиця" В’ячеслав Зайцев.
Переглянувши майже 20-хвилинну екскурсію, можна познайомитися з побутом кошового отамана Запорозької Січі, зокрема, побачити бодню (діжку для напоїв), грубу, одяг, численні скрині, велике ліжко з незвичною ковдрою. Крім того, в будинку представлені зброя, атрибути влади кошового. Також є змога дізнатися про культуру споживання кави на Січі.
Нагадаємо, що в ірландському національному парку Коннемара фінський митець Карі Кола створив найбільшу світлову інсталяцію на місцевості.
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