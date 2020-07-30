Huawei вперше обігнав Apple і Samsung та став лідером з продажу смартфонів
У другому кварталі 2020 року Huawei поставив 55,8 млн пристроїв, що на 5% нижче, ніж торік, повідомляє "Громадське". Друге місце у Samsung, який поставив 53,7 мільйона смартфонів, що на 30% менше, ніж у другому кварталі 2019 року.
Huawei досі підпадає під санкції США, через що у компанії падають поставки за кордон. Так, у другому кварталі вони впали на 27%.
Натомість компанія виросла на внутрішньому ринку, збільшивши китайські поставки на 8% у другому кварталі. Наразі Huawei продає 70% своїх смартфонів на материковому Китаї.
У Canalys вважають, що без пандемії коронавірусу китайська компанія не стала б лідером із продажу смартфонів. Адже Samsung має невелику присутність у Китаї з часткою ринку менш як 1%. А основні ринки компанії - Бразилія, Індія, США та країни Європи - постраждали від епідемії та запровадили обмеження.
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