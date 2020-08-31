Hubble показав хвилю від вибуху наднової у сузір’ї Лебедя
Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті американського відомства.
Сама наднова знаходиться приблизно за 2400 світлових років від Землі, а назва залишку наднової походить від його положення в північному сузір'ї Лебідя, де воно займає територію в 36 разів більшу за повний Місяць.
Зазначається, що в результаті першого вибуху наднової, між 10 000 і 20 000 років тому, від неї відділилася вмираюча зірка приблизно в 20 разів масивніша за Сонце.
Фото: NASA
З тих пір залишок наднової розширився на 60 світлових років від свого центру. Сама ж ділянка хвилі вибуху, що позначає зовнішній край залишку наднової, продовжує розширюватися зі швидкістю у близько 354 км за секунду.
Нагадаємо, що вчені заявили, що вода на Землі могла бути одразу
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