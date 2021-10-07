Hyundai шукає таланти: готові вкладати в інтерфейс, "зелені" технології і дрони

Відібрані стартапи для співпраці південнокорейський автогігант оголосить 9 вересня поточного року

Компанія Hyundai планує фінансувати різноманітні стартапи, щоб потім використовувати їх технології в своїх автомобілях.

Про це пише autonews, зазначає "Економічна правда".

Як зазначає видання, південнокорейський автогігант зараз приймає заявки від перспективних компаній, які хочуть отримати фінансування для реалізації своїх проектів.

Заявки від стартапів Hyundai буде приймати весь липень. До кінця серпня він оголосить, з якими претендентами на фінансування готовий провести співбесіду.

Відібрані стартапи для співпраці південнокорейський автогігант оголосить 9 вересня поточного року.

Стартапи можуть подати заявку на використання їх технологій в одному з 45 проектів Hyundai. Ці проекти розробляються внутрішніми командами південнокорейської компанії. Вони охоплюють такі сфери, як, наприклад, призначений для користувача інтерфейс, "зелені" технології, дрони, матеріали та ін.

Кандидати можуть запропонувати свій власний проект, але Hyundai говорить, що краще за все дотримуватися запропонованих тем.

Нагадаємо, що УФС і CASES запустили навчальну програму для стартапів