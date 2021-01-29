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IKEA відкриє перший магазин в Україні 1 лютого

акий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої - стати ближче до людей у центрі міст і зробити свої рішення та послуги для будинку ще доступнішими
Магазин міського формату у Києві стане першим магазином IKEA у міському форматі в регіоні південно-східної Європи.
IKEA відкриє перший магазин в Україні 1 лютого Фото: en.wikipedia.org

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкриє перший магазин міського формату в Україні у торгово-розважальному центрі (ТРЦ) Blockbuster Mall у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Магазин міського формату у Києві стане першим магазином IKEA у міському форматі в регіоні південно-східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої - стати ближче до людей у центрі міст і зробити свої рішення та послуги для будинку ще доступнішими", - зазначено у прес-релізі.

Згідно з ним, у магазині діятимуть суворі заходи безпеки, включаючи температурний скринінг, обов'язкове носіння масок, дезінфекцію, вимогу дотримання соціальної дистанції, перебування не більше ніж 500 осіб у приміщенні одночасно.

Як повідомлялося, компанія заявляла про плани відкрити перший магазин у міському форматі у ТРЦ Blockbuster Mall до кінця 2020 року, проте у зв'язку з епідемічною ситуацією скоригувала свої плани.

Офіційний запуск інтернет-магазину IKEA в Україні паралельно з пунктами видачі в київському ТЦ (Auchan Rive Gauche) і ТЦ Metro Cash & Carry відбувся у травні 2020 року. У грудні-2020 відкрився третій пункт видачі у ТРЦ Lavina Mall.

Нагадаємо, що конкурент IKEA збільшив продажі в Україні майже на чверть

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