"Ін тайм" закриває відділення та передає відправлення конкурентам
Служба доставки "Інтайм" повідомила про зупинку магістральної логістики та закриття частини відділень, доставка відправлень буде відбуватися через інші служби-конкуренти. У "Новій пошті" вже заявили, що компанія "Інтайм" - банкрут, повідомляє "Економічна правда".
"Ін Тайм" приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Не дивлячись на зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам / одержувачам.
Сьогодні було досягнуто домовленостей з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу нам в ситуації, що склалася. Доставка вантажів буде проведена їх ресурсами в рамках відповідних мереж відділень, де клієнти зможуть отримати очікуване", - йдеться у повідомленні.
Один із співзасновників компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк заявив у Facebook, що "Інтайм" збанкрутував.
"Ін тайм" - банкрут.
З одного боку, програш конкурента - твій виграш, тому я мав би радіти. Але це погана новина для постраждалих клієнтів, працівників, постачальників. Це також погано для всієї галузі, бо страждає репутація всього ринку.
...Я не знаю точних причин трагедії "Ін тайму", але у будь-якому випадку головну відповідальність за це понесуть власники та менеджмент", - пише Поперешнюк.
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