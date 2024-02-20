Business Insider назвали причини, як рф уникла банкрутства після двох років війни в Україні

Військова економіка росії процвітає.

росія, схоже, готова продовжувати фінансувати свою війну проти України третій рік поспіль, незважаючи на сумніви щодо точності та повноти райдужних економічних даних, які москва оприлюднила за останні два роки.

Про це пише Business Insider.

"З економічного погляду, росія має значний простір для продовження війни", – сказав Хасан Малік, глобальний макростратег і експерт з росії в бостонській фірмі з управління інвестиціями Loomis Sayles.

Одна з найважливіших причин, чому російська економіка досі працює, це місце війни.

"Війна ведеться здебільшого на українській території та знищує в основному українські будинки, підприємства та ферми так, що прямий вплив на російські виробничі потужності та домогосподарства був порівняно обмеженим", – пояснив Малік.

У матеріалі розглянули вплив війни на економіку як росії, так і України. Так, 2022 року, в перший рік війни, російська економіка скоротилася на 1,2%, згідно з офіційною статистикою. Аналітики очікують, що ВВП країни зросте на 3,1% 2023 року. Сама росія ще не опублікувала дані про зростання ВВП за весь 2023 рік.

Для порівняння, ВВП України впав на 29,1% 2022 року. Нацбанк України прогнозує зростання ВВП на 4,9% 2023 року. НБУ не оприлюднив офіційних цифр зростання.

Малік пояснив, що за сценарію, коли війна не ведеться на вашій території, вона може спричинити серйозний шок попиту, особливо на військові постачання та живу силу. Так сталося в росії: війна підняла економіку.

Крім того, в рф існує попит на товари та послуги, завдяки яким триває війна. російській армії потрібні матеріальні засоби – зброя, боєприпаси та бинти. Попит стимулює галузі, які виробляють ці товари – особливо всередині країни, оскільки імпорт до рф обмежений через санкції.

Автори статті звернули увагу, що попит на товари військового призначення настільки великий, що навіть пекарня в центральній росії була залучена для допомоги військовим зусиллям. Магазин, який демонстрував на російському телебаченні свої щойно вироблені безпілотники поруч зі щойно спеченим хлібом, зараз під санкціями США.

росія зіткнулася з демографічною кризою у зв’язку зі скороченням населення та падінням рівня народжуваності ще до війни проти України. З початком війни майже мільйон росіян – зокрема, й чоловіки призовного віку – залишили свою батьківщину, що ще більше скоротило робочу силу в країні.

Мобілізація чоловіків на війну призвела до нестачі робочої сили в рф, яка триває від 2022 року. Торік країна зіткнулася з нестачею 5 млн працівників, оскільки кількість вакантних робочих місць зросла майже на 5% порівняно з попереднім роком. У листопаді 2023 року в росії було зафіксовано рекордно низький рівень безробіття – 2,9%.

Завдяки нестачі робочої сили зарплати росіян зросли, що, водночас підтримує споживання та економічне зростання.

Економіку росії також підтримують державні субсидії, витрати та політика. Спроба москви підтримати свою економіку часів війни була настільки агресивною, що субсидії на пільгові іпотечні кредити створили житлову бульбашку.

російський уряд розгорнув інші види субсидованих кредитів для бізнесу, ще більше стимулюючи попит в економіці.

Згідно з січневим звітом Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, вклад росії у війну настільки стимулює її економіку, що існує ризик стагнації або навіть "відвертої кризи" після завершення конфлікту.

"Що довше триватиме війна, то більше економіка ставатиме залежною від військових витрат", – вважають економісти австрійського мозкового центру.