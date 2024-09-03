Instagram підслуховує користувачів – ЗМІ

Соцмережа використовує спеціальну опцію.

Соцмережа Instagram має опцію Active Listening (AL), за допомогою якої з рекламною метою прослуховує користувачів. У цьому зізнався один із партнерів соціальної мережі, який і надає рекламні послуги Cox Media Group (CMG).

Про це повідомляє 404 Media.

У презентації, представленої в рамках розвитку опції для контекстної реклами, йшлося, що CMG пропонує своїм клієнтам послугу так званого активного прослуховування. Active Listening дозволяє штучному інтелекту підслуховувати розмови користувачів Instagram біля смартфона. Також з її допомогою ШІ аналізує дії користувачів.

При цьому AL здатна захоплювати будь-які звуки з мікрофона зі всіх смартфонів. Алгоритми опції дозволяють видавати користувачам найточніше рекламу. Наприклад, якщо біля телефону повторювати фразу «потрібна нова футболка», то користувачу починає видавати багато таргетованої реклами футболок.

Компанія CMG вже багато років співпрацює з Google та Meta. Також крім двох останніх, головним клієнтом компанії є Amazon. Вказано, що Google та Meta видалив з власних ресурсів усі згадки про Cox Media Group після того, як стало відомо про використання опції Active Listening.

Своєю чергою в Amazon заявили виданню, що знають про цей сервіс, але ніколи ним не користувалися. У Facebook пояснили, що почали екстрено перевіряти цю інформацію від ЗМІ.