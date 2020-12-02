Інтернет 4G на перших станціях метро має з'явитися вже навесні - КМДА
У Київській міській державній адміністрації прогнозують, що запуск 4G-зв'язку на перших станціях столичного метрополітену може з'явитися навесні 2020 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Впровадження 4G у метро - це питання національного масштабу. Закон має виконуватися. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватися. Якщо об'єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проект буде втілено в анонсовані терміни", - наводить слова радника Київського міського голови Максима Бахматова прес-служба КМДА.
За його словами, наразі узгоджено всі важливі технічні аспекти з метрополітеном, і оператори надали необхідну технічну документацію.
"Оператори вже завезли в країну перші партії спеціального обладнання для побудови мережі та очікують отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро. Повноцінна реалізація інвестиційного проекту залежить від ухвалення Київрадою рішення про плату за телеком-доступ до об'єктів комунальної власності", - зазначив директор з регуляторного забезпечення "Київстар" Олександр Когут.
Нагадаємо, що Японія планує запустити 6G до 2030 року.
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