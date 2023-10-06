ЮНЕСКО і Інтерпол створять віртуальний музей викрадених експонатів

Дві організації об’єднали зусилля для створення першого в світі віртуального музею викрадених культурних артефактів.

Про це повідомляє The Guardian.

Віртуальний музей вартістю $2,5 млн, розроблений спільно з міжнародною поліцейською організацією Інтерпол, чия база даних культурних цінностей, викрадених з музеїв, колекцій та археологічних розкопок по всьому світу, налічує понад 52 000 екземплярів.

Музей має відкритися в 2025 році.

"Серед найбільш значущих зниклих артефактів - алебастровий напис ІІІ століття, викрадений з храму Аввам в Ємені між 2009 і 2011 роками. Також до цього списку входять: рельєф зі слонової кістки VII століття до н.е. із зображенням лева, що нападає на нубійця, викрадений з Багдадського музею в 2003 році; зелена кам'яна маска, викрадена в 1970-х роках з поселення майя в Ріо-Асуль, Гватемала; статуетка Вараха V-VI ст., викрадена з храмового комплексу в індійському Раджастані в 1988 році" - передає американська неурядова організація Antiquities Coalition.

Директор організації з питань культури Ернесто Оттоне розказав, що це об'єкти, які існують фізично, але ми не знаємо, де вони знаходяться.

"Хоча проєктування та створення віртуального музею було складною справою, найбільш трудомістким завданням було створення масштабованих 3D-зображень артефактів, для багатьох з яких не існує жодних фізичних записів, окрім невеликих чорно-білих фотографій", - додав Оттоне.

За його словами, мета музею - допомогти повернути викрадені об'єкти і сприяти репатріації культурних цінностей загалом, а кінцевою метою музею має бути його власне зникнення.

"Це протилежність звичайному музею, колекція якого продовжуватиме розширюватися. У цьому випадку ми сподіваємося, що колекція буде зменшуватися, оскільки експонати повертатимуться один за одним", - підсумував Ернесто Оттоне.

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