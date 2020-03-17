Інтертелеком може втратити ліцензію на 4G — Мінцифри
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"НКРЗІ скасує рішення про видачу ліцензій на радіочастотний ресурс у діапазоні частот 800-900 МГц оператору «Інтернаціональні телекомунікації» (Інтертелеком). Це станеться, якщо Інтертелеком не оплатить ліцензії до 1 квітня", - йдеться в повідомленні.
У Мінцифри пояснили, що минулого року оператори склали спільний план дій щодо розвитку технології 4G у діапазоні 800-900 МГц, тоді ж оператори — Київстар, Водафон Україна, Лайфселл та Інтертелеком – підписали меморандум. Їм держава виставила рахунки на сплату нових ліцензій. Вартість Інтертелекому склала 194,6 млн грн, кінцевий строк оплати – 10 березня. А сьогодні, пояснюють у відомстві, Інтертелеком сплатив лише 1 млн грн, що становить близько 0,5 відсотка загальної суми. Кінцевий строк повної сплати ліцензії минув, і згідно із законом НКРЗІ була вимушена прийняти відповідне рішення.
Нагадаємо, що Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.
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