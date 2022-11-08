Інвестори погодились на відтермінування виплат за "зеленими бондами" НЕК "Укренерго"

Інвестори підтримали пропозицію НЕК "Укренерго" змінити певні умови "зелених" єврооблігацій сталого розвитку

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цей крок розширює можливості компанії для збереження ліквідності та надає додатковий ресурс для підготовки до наступного опалювального сезону. "Укренерго" зможе перенаправити додаткові кошти на підготовку до зими, а саме на планові ремонти мереж та обладнання, закупівлю витратних матеріалів, фінансування стратегічного запасу вугілля за дорученням уряду тощо. Все це забезпечить стабільну роботу енергосистеми та електростанцій під час опалювального сезону, та допоможе зберегти фінансову стабільність "Укренерго" в умовах війни", - йдеться в повідомленні. Дата погашення облігацій відкладається на 24 місяці — до 9 листопада 2028 року, а купонні виплати за облігаціями відтерміновуються на 24 місяці, починаючи з дати наступного купонного платежу (листопад 2022 року.) Відсотки за купонною ставкою 6,875% будуть продовжувати нараховуватися на відстроченні купонні платежі.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що дотримуватимуться попередніх зобов’язань, пов’язані з цілями "зеленого" та сталого розвитку.

"Ми вдячні інвесторам за довіру та розуміння необхідності того рішення, яке вони ухвалили під час голосування. Воно дозволить спрямувати додаткові кошти на забезпечення безперебійного виконання функцій оператора системи передачі та підтримку стабільної роботи української енергосистеми в складі енергомережі ENTSO-E", – сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року НЕК "Укренерго" здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875% під державні гарантії.