Інвестиційна пауза: Мінекономіки пояснило історичний обвал капітальних інвестицій

Інвестиційна діяльність у І півріччі 2020 року зазнала суттєвого впливу кризової ситуації спричиненої пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. У цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою.

Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки, передає РБК - Україна.

Як зазначається в повідомленні, на ІІ квартал 2020 року припала основна частина найбільш жорстких карантинних обмежень та, як наслідок, зниження виробничої активності, скорочення доходів громадян та погіршення інвестиційних настроїв вітчизняних та міжнародних інвесторів.

Так, у ІІ кварталі 2020 року падіння освоєних капітальних інвестицій склало 34,4% (у порівнянні з відповідним кварталом попереднього року), що у підсумку сформувало скорочення обсягів освоєних капітальних інвестицій за результатами І півріччя 2020 року на рівні 34,9%.

"Таке скорочення за результатом півріччя було найбільшим за період з 2010 року, що особливо відчутно на тлі тривалого 4-х річного періоду високої інвестиційної активності", - зазначили в Мінекономіки.

За прогнозом міністерства, у найближчий час очікується деяка стабілізація ситуації та поступове відновлення виробничої активності у II півріччі 2020 року. Однак, понесені втрати суб'єктів економічної діяльності все ще відображатимуться на їх інвестиційній активності. Підтримка відчуватиметься більшою мірою з боку бюджетного сектору.

"Проте, враховуючи відчутні фінансові труднощі підприємств та невизначеність щодо термінів і характеру обмежувальних заходів у відповідь на поширення COVID-19, у цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО обговорили напрямки співробітництва у сфері енергоефективності та декарбонізації.