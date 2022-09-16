Ірландія має намір створити акумулятор, від якого працюватиме вся країна

Повного запасу акумулятора Shannonbridge B вистачить на три-чотири хвилини функціонування всієї країни.

В Ірландії розпочали будівництво гігантського акумулятора Shannonbridge B, який у разі перебоїв забезпечить електропостачання всієї країни.

Про це повідомляє Westmeath Independent.

Новий проект, вартістю 130 мільйонів євро, розроблений ірландською компанією Lumcloon Energy та корейською Hanwha Energy, вперше об'єднає батарею тривалої дії із синхронним конденсатором. Головною функцією цього акумулятора стане підтримка вироблення електроенергії з відновлюваних джерел, таких як вітрові та сонячні станції.

Будівництво об'єкта має розпочатися у селі Шеннонбрідж, воно забезпечить близько 150 робочих місць та 15 робочих місць після завершення наприкінці 2024 року.

Загальна потужність акумулятора має становити 170 МВт-год. Передбачається, що повного запасу вистачить на три-чотири хвилини функціонування країни.

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