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ПОЛІТИКА

Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall

31 липня 2023, 19:09
Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall
Фото: Укрінформ
За словами Федоров, акумулятори забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо.

Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall від Польщі для соціальної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram перший віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федоров, акумулятори забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо.

"Це - ефективне рішення під час ракетного терору росії. Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях", - додав міністр.

Федоров також розповів про успішні кейси використання Tesla Powerwall.

"Рік тому отримали перші 50 систем. Вони працюють у лікарнях та амбулаторіях на звільнених територіях. А ще - дозволяють тисячам людей у прифронтових містах Донецької й Миколаївської областей телефонувати рідним та дізнаватися новини навіть під час відключень електроенергії через російські обстріли", - зазначив він.

Продовжуємо залучати найкращі технологічні рішення, які допомагатимуть Україні впевненіше пройти осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, Міністерство оборони США підписало угоду з компанією SpaceX про закупівлю терміналів і послуг Starlink для України , які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

допомогаФедоровакумуляторTesla Powerwall

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