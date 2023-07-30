Матеріали:
Теми:

Пентагон передасть Україні Starlink, які Маск не зможе відключати

30 липня 2023, 09:03
Пентагон передасть Україні Starlink, які Маск не зможе відключати
Фото: СNN
Міністерство оборони США підписало угоду з компанією SpaceX про закупівлю терміналів і послуг Starlink для України , які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

Про це повідомляє The New York Times.

В червні глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів і послуг Starlink.

Згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії, пише видання.

Це було зроблено для того, аби надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.

Раніше Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

"В кінці минулого року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний", - пише The New York Times, посилаючись на джерела. 

Доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни так, як рфз авойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.

Коли лінія фронту змінювалася, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовий. Також SpaceX використовує дані про місцезнаходження, зібрані його службою, для забезпечення дотримання обмежень геозони.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія", – йдеться в матеріалі.

Наразі в Україні понад 42 000 Starlin використовуються військовими, лікарнями, підприємствами і гуманітарними організаціями.

ПентагонУкраїнаstarlink

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється