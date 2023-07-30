Пентагон передасть Україні Starlink, які Маск не зможе відключати

Міністерство оборони США підписало угоду з компанією SpaceX про закупівлю терміналів і послуг Starlink для України , які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

Про це повідомляє The New York Times.

В червні глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів і послуг Starlink.

Згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії, пише видання.

Це було зроблено для того, аби надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.

Раніше Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

"В кінці минулого року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний", - пише The New York Times, посилаючись на джерела.

Доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни так, як рфз авойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.

Коли лінія фронту змінювалася, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовий. Також SpaceX використовує дані про місцезнаходження, зібрані його службою, для забезпечення дотримання обмежень геозони.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія", – йдеться в матеріалі.

Наразі в Україні понад 42 000 Starlin використовуються військовими, лікарнями, підприємствами і гуманітарними організаціями.