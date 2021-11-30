Іспанська Glovo купує у Черновецького сервіс Zakaz.ua - ЗМІ

Іспанська компанія Glovo готується викупити український сервіс доставки Zakaz.ua, угоду оцінюють у близько 60 млн доларів.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на власні джерела на ринку, пише Економічна правда.

Йдеться про повний викуп бізнесу Zakaz.ua компанією Glovo. За даними видання, сума угоди становить від 60 млн доларів до 80 млн доларів. Один із співрозмовників припускає оцінку угоди у проміжку 50-70 млн доларів.

Зазначається, що вперше про потенційні переговори видання дізналося ще влітку 2021 року, але тоді деталей не було. До операції сторони готувалися кілька місяців. Наразі компанії не коментують угоду.

У AIN.UA пояснюють, що купівля Zakaz.ua є можливість для Glovo швидко масштабувати бізнес. В українській Zakaz.ua заявляють, що є лідером на ринку доставки з супермаркетів, натомість Glovo лідує на ринку доставки з ресторанів.

Зазначається, що Zakaz.ua вже почала відкривати власні dark stores (магазини, створені виключно для доставки - ЕП). Цей процес є тривалим та коштовним, натомість угода дозволить іспанській компанії акумулювати напрацювання Zakaz.ua.

За час існування сервіс залучив близько 9 млн доларів інвестицій. Провідним інвестором є син ексмера Києва Степан Черновецький, він же - мажоритарний власник акцій сервісу обсягом 98,88%.

Читайте також: Бургери vs Салати: що українці замовляють в Glovo (інфографіка)