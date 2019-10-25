Бургери vs Салати: що українці замовляють в Glovo (інфографіка)
Сервіс GLOVO почав роботу в жовтні 2018 року, і протягом року заробив в Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Вінниці, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові та Херсоні, передає ain.ua.
Glovo займає третє місце в рейтингу найбільш популярних мобільних додатків в Україні. У ньому доступні більше 3000 локацій, звідки можна зробити замовлення, близько 10 000 кур'єрів, підключених до платформи, доставляють хоча б одне замовлення на місяць.
Кілька фактів про сервіс представлені в інфографіку. Наприклад, рейтинг найпопулярніших в замовленнях страв:
Також компанія запустила окремий простір для підключення нових кур'єрів до платформи.
Нагадаємо, що кияни та жителі міста Львів можуть відкрити програму Uber Eats або відвідати сайт ubereats.com і замовити свіжоприготовані страви з улюблених ресторанів міста.
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