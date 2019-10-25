Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бургери vs Салати: що українці замовляють в Glovo (інфографіка)

Компанія з доставки Glovo вже рік працює в Україні і 24 жовтня провела івент за підсумками своєї роботи.
Бургери vs Салати: що українці замовляють в Glovo (інфографіка) Фото: з вільних джерел

Сервіс GLOVO почав роботу в жовтні 2018 року, і протягом року заробив в Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Вінниці, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові та Херсоні, передає ain.ua.

Glovo займає третє місце в рейтингу найбільш популярних мобільних додатків в Україні. У ньому доступні більше 3000 локацій, звідки можна зробити замовлення, близько 10 000 кур'єрів, підключених до платформи, доставляють хоча б одне замовлення на місяць.

Кілька фактів про сервіс представлені в інфографіку. Наприклад, рейтинг найпопулярніших в замовленнях страв:

Також компанія запустила окремий простір для підключення нових кур'єрів до платформи.

Нагадаємо, що кияни та жителі міста Львів можуть відкрити програму Uber Eats або відвідати сайт ubereats.com і замовити свіжоприготовані страви з улюблених ресторанів міста.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2019 18:00
ТЕГИ: їжа, glovo, сервіс
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.