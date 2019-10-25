Бургери vs Салати: що українці замовляють в Glovo (інфографіка)

Компанія з доставки Glovo вже рік працює в Україні і 24 жовтня провела івент за підсумками своєї роботи.

Сервіс GLOVO почав роботу в жовтні 2018 року, і протягом року заробив в Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Вінниці, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові та Херсоні, передає ain.ua.

Glovo займає третє місце в рейтингу найбільш популярних мобільних додатків в Україні. У ньому доступні більше 3000 локацій, звідки можна зробити замовлення, близько 10 000 кур'єрів, підключених до платформи, доставляють хоча б одне замовлення на місяць.

Кілька фактів про сервіс представлені в інфографіку. Наприклад, рейтинг найпопулярніших в замовленнях страв:

Також компанія запустила окремий простір для підключення нових кур'єрів до платформи.

Нагадаємо, що кияни та жителі міста Львів можуть відкрити програму Uber Eats або відвідати сайт ubereats.com і замовити свіжоприготовані страви з улюблених ресторанів міста.