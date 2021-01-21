Іспанський футбольний клуб уперше в історії купив гравця за криптовалюту
Клубу удалося це зробити завдяки співпраці з компанією Criptan, повідомляє "Громадське". Це іспанська платформа, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.
Фото: Twitter DUX Internacional de Madrid
Давід Барраль - іспанський нападник 1983 року народження. У минулому він грав у клубах найвищої за рангом футбольної ліги Іспанії, зокрема "Леванте" і "Гранаді".
Після нещодавнього досвіду в Японії він повернувся до Іспанії та грав за "Расінг" того ж дивізіону, що і його новий клуб.
Скільки заплатили за нового гравця, у DUX Internacional de Madrid поки не розголошують.
"Я щасливий приєднатися до проєкту DUX Internacional del Madrid, маючи амбіції та відповідальність продовжувати змагатися й розв'язувати важливі завдання в моїй спортивній кар'єрі", - написав Барраль.
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