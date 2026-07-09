Італія висилає двох військових аташе російського посольства в Римі

В Римі заарештували двох колишніх співробітників розвідувальних служб за підозрою у шпигунстві на рф.

Міністерство закордонних справ Італії ухвалило рішення вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, відповідальних за шпигунську діяльність на користь москви.

Про це повідомив глава МЗС Антоніо Таяні у X.

Генеральний секретар італійського МЗС повідомив російському послу в Римі, що аташе Іван Горбачов та Міхаїл Астахов повинні покинути Італію протягом трьох днів.

"москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій та у сферу національної безпеки", – заявив Таяні.

Рішення про видворення аташе ухвалили після того, як у Римі заарештували двох колишніх співробітників розвідувальних служб за підозрою у шпигунстві на рф. Вважається, що вони передавали секретну інформацію ймовірному агенту російської розвідки, який користується дипломатичним імунітетом.