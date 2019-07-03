Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Іванчук вимагає від НАБУ припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ

Він також підкреслив, що готовий відповісти на всі питання НАБУ в будь-який зручний для них час
Голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, член фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук вимагає від НАБУ припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ соратників Януковича.
Іванчук вимагає від НАБУ припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ Фото: nfront.org.ua

Андрій Іванчук на своїй сторінці у Facebook заявив, що "сьогодні екс-глава адміністрації колишнього президента Януковича у своїх ЗМІ повідомив інформацію від своїх джерел в НАБУ про відкриття кримінальної справи проти мене".

"Хочу звернутися до керівництва НАБУ - припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ", - наголосив він.

"У свою чергу також хочу через ЗМІ звернутися до НАБУ: де передані до суду розслідування по розкраданню мільярдів з банків, справи щодо несплати мільярдів податків, корупційні справи чиновників?", - запитав Андрій Іванчук.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.