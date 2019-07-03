ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, член фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук вимагає від НАБУ припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ соратників Януковича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іванчук вимагає від НАБУ припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ
Він також підкреслив, що готовий відповісти на всі питання НАБУ в будь-який зручний для них час
Фото: nfront.org.ua
Андрій Іванчук на своїй сторінці у Facebook заявив, що "сьогодні екс-глава адміністрації колишнього президента Януковича у своїх ЗМІ повідомив інформацію від своїх джерел в НАБУ про відкриття кримінальної справи проти мене".
"Хочу звернутися до керівництва НАБУ - припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ", - наголосив він.
"У свою чергу також хочу через ЗМІ звернутися до НАБУ: де передані до суду розслідування по розкраданню мільярдів з банків, справи щодо несплати мільярдів податків, корупційні справи чиновників?", - запитав Андрій Іванчук.
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07 03 2019 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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