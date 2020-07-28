Із "коронавірусного" фонду витратили близько 10% - Прем'єр
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Фонд COVID-19 складав 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні до 10% від загальної суми. Але, звичайно, боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Звичайно, ми будемо спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робити (і вже робили) перерозподіл всередині цього фонду", - сказав Прем'єр.
Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень. "Але він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, бо наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, боротьба з наслідками економічними - це теж важливий етап і його теж треба розпочинати вже сьогодні.
Нагадаємо, що станом на 9:00 28 липня в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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