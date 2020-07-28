В Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2627 випадків;
Волинська область - 3648 випадків;
Дніпропетровська область - 1334 випадки;
Донецька область - 852 випадки;
Житомирська область - 1744 випадки;
Закарпатська область - 4940 випадків;
Запорізька область - 753 випадки;
Івано-Франківська область - 4224 випадки;
Кіровоградська область - 697 випадків;
м. Київ - 7800 випадків;
Київська область - 3590 випадків;
Львівська область - 9099 випадків;
Луганська область - 121 випадок;
Миколаївська область - 562 випадки;
Одеська область - 3031 випадок;
Полтавська область - 401 випадок;
Рівненська область - 5784 випадки;
Сумська область - 454 випадки;
Тернопільська область - 2822 випадки;
Харківська область - 3478 випадків;
Херсонська область - 221 випадок;
Хмельницька область - 1069 випадків;
Чернівецька область - 5692 випадки;
Черкаська область - 906 випадків;
Чернігівська область - 726 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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