В Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 622 пацієнти

28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2627 випадків; Волинська область - 3648 випадків; Дніпропетровська область - 1334 випадки; Донецька область - 852 випадки; Житомирська область - 1744 випадки; Закарпатська область - 4940 випадків; Запорізька область - 753 випадки; Івано-Франківська область - 4224 випадки; Кіровоградська область - 697 випадків; м. Київ - 7800 випадків; Київська область - 3590 випадків; Львівська область - 9099 випадків; Луганська область - 121 випадок; Миколаївська область - 562 випадки; Одеська область - 3031 випадок; Полтавська область - 401 випадок; Рівненська область - 5784 випадки; Сумська область - 454 випадки; Тернопільська область - 2822 випадки; Харківська область - 3478 випадків; Херсонська область - 221 випадок; Хмельницька область - 1069 випадків; Чернівецька область - 5692 випадки; Черкаська область - 906 випадків; Чернігівська область - 726 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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