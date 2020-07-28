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В Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 622 пацієнти
28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 

Вінницька область - 2627 випадків;

Волинська область - 3648 випадків;

Дніпропетровська область - 1334 випадки; 

Донецька область - 852 випадки;

Житомирська область - 1744 випадки;

Закарпатська область - 4940 випадків;

Запорізька область - 753 випадки;

Івано-Франківська область - 4224 випадки;

Кіровоградська область - 697 випадків;

м. Київ - 7800 випадків;

Київська область - 3590 випадків;

Львівська область - 9099 випадків; 

Луганська область - 121 випадок;

Миколаївська область - 562 випадки;

Одеська область - 3031 випадок;

Полтавська область - 401 випадок;

Рівненська область - 5784 випадки;

Сумська область - 454 випадки;

Тернопільська область - 2822 випадки;

Харківська область - 3478 випадків;

Херсонська область - 221 випадок;

Хмельницька область - 1069 випадків;

Чернівецька область - 5692 випадки;

Черкаська область - 906 випадків;

Чернігівська область - 726 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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28 07 2020 09:36
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