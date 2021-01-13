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Із початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 6,3% населення

За тиждень із 4 до 10 січня в Україні захворіли 89,133 тис. осіб
На грип та ГРВІ в Україні у період із 28 вересня 2020 року до 10 січня 2021 року перехворіло 6,3% населення.
Із початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 6,3% населення Фото: ppcherbs.com.au

За тиждень із 4 до 10 січня в Україні захворіли 89,133 тис. осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4% нижче епідпорогу, розрахованого для України.

Із початку епідсезону госпіталізовано 36,696 тис. осіб, 40,2% із яких - діти.

Із початку епідсезону проти грипу вакциновано 180,376 тис. осіб, із них 2,895 тис. осіб за минулий тиждень.

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13 01 2021 17:35
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