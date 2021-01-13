ЗДОРОВ'Я НОВИНИНа грип та ГРВІ в Україні у період із 28 вересня 2020 року до 10 січня 2021 року перехворіло 6,3% населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Із початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 6,3% населення
За тиждень із 4 до 10 січня в Україні захворіли 89,133 тис. осіб
Фото: ppcherbs.com.au
За тиждень із 4 до 10 січня в Україні захворіли 89,133 тис. осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4% нижче епідпорогу, розрахованого для України.
Із початку епідсезону госпіталізовано 36,696 тис. осіб, 40,2% із яких - діти.
Із початку епідсезону проти грипу вакциновано 180,376 тис. осіб, із них 2,895 тис. осіб за минулий тиждень.
Читайте також: Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2021 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом