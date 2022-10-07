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Із завтрішнього дня в Україні куріння у громадських місцях буде заборонено

Під дію закону потрапляють усі види цигарок
З 11 липня заборонено куріння у громадських місцях. У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну".
Із завтрішнього дня в Україні куріння у громадських місцях буде заборонено Фото: 4vlada.com

Перші нововведеня почнуть діяти з понеділка. 

Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав'яні вироби, як і звичайні цигарки, заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів - 3-15 тис. грн.

Заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, пристроїв споживання тютюнових виробів без їх загоряння:

  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;

  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

  • у приміщеннях гуртожитків;

  • у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;

  • на дитячих майданчиках;

  • на вокзалах та станціях;

  • на зупинках громадського транспорту;

  • у ліфтах і таксофонах;

  • у місцях загального користування житлових будинків;

  • у підземних переходах;

  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема у таксі. 

Зауважимо, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.

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10 07 2022 12:55
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