Із завтрішнього дня в Україні куріння у громадських місцях буде заборонено
Перші нововведеня почнуть діяти з понеділка.
Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав'яні вироби, як і звичайні цигарки, заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів - 3-15 тис. грн.
Заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, пристроїв споживання тютюнових виробів без їх загоряння:
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у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
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у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
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у приміщеннях та на території навчальних закладів;
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у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
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у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
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у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
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у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
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у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
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у приміщеннях гуртожитків;
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у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;
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на дитячих майданчиках;
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на вокзалах та станціях;
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на зупинках громадського транспорту;
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у ліфтах і таксофонах;
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у місцях загального користування житлових будинків;
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у підземних переходах;
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у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема у таксі.
Зауважимо, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.
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