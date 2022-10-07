Із завтрішнього дня в Україні куріння у громадських місцях буде заборонено Під дію закону потрапляють усі види цигарок

З 11 липня заборонено куріння у громадських місцях. У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну".

Фото: 4vlada.com

Перші нововведеня почнуть діяти з понеділка. Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав'яні вироби, як і звичайні цигарки, заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів - 3-15 тис. грн. Заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, пристроїв споживання тютюнових виробів без їх загоряння: у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;

на дитячих майданчиках;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту;

у ліфтах і таксофонах;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема у таксі. Зауважимо, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію